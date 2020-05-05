Недостроенные здания в Душанбе будут перепрофилировать под госпитали для пациентов с Covid-19. Фото

Фото: пресс-служба мэрии Душанбе

CentralAsia (TJ) - Мэр города Душанбе Рустам Эмомали поручил недостроенные высотки в столице перепрофилировать под госпитали для пациентов с коронавирусом, сообщает Asia-Plus.

Эмомали посетил две недостроенные высотки в городе и поручил соответствующим столичным структурам в одной из них в течение 3 дней подготовить больницу для приема и лечения 600 инфицированных коронавирусом граждан, обеспечить больницу всеми видами лекарств, необходимыми медицинскими принадлежностями с привлечением опытных работников сферы.



Больница расположится в современном 6-этажном здании на площади более 14 200 квадратных метров, и будет состоять из 110 лечебных кабинетов и 24 кабинетов для врачей, современной столовой.



В ближайшее время здесь будут оборудованы койко-места, сообщает пресс-служба мэрии.



Во втором здании с площадью 10 355 квадратных метров предусмотрены кабинеты для приема и лечения больных, рабочие кабинеты врачей и отраслевых медиков, лаборатории, специальные кабинеты для хранения лекарств и медицинского оборудования, 3 лифта, технические помещения, спортивный и актовый зал, современная столовая, душевые кабинеты и другие необходимые объекты.



Поручено в течение 1 месяца и подготовить здание для лечения до 200 инфицированных человек с созданием всех современных условий.



На 5 мая в Таджикистане зарегистрировано 230 случаев заражения коронавирусом, из них трое скончались.

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Фото: пресс-служба мэрии Душанбе