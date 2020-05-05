Япония выделит более $800 млн на разработку вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны намерено выделить более $800 млн на разработку вакцины против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Из этих средств около $234 млн будут направлены Глобальной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и другим международным организациям, занимающимся разработкой вакцины.

Правительство Японии намерено в мае разрешить использование препарата от гриппа «Фавипиравир» (или Авиган) для лечения пациентов с коронавирусом. Премьер поручил министерству здравоохранения, труда и благосостояния ускорить проведение соответствующих процедур, говорится в сообщении.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., зафиксировано 563 летальных исхода.