[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экономика Гонконга переживает рекордное падение из-за коронавируса
Гонконг
Гонконг

CentralAsia (CA) -  На фоне коронавирусной пандемии экономика Гонконга переживает рекордное падение. Об этом сообщает euronews.

По итогам первого квартала ВВП сократился на 8,9% в годовом исчислении. Это худший показатель с 1974 года. Предыдущий квартал завершился трёхпроцентным снижением гонконгской экономики, говорится в сообщении.

В департаменте статистики объясняют происходящее сокращением внутреннего и внешнего спроса из-за COVID-19. В Торговой ассоциации Гонконга говорят, что с января закрылись 5 тыс. магазинов, ещё 20 тыс. могут не пережить этот год.

Особенно сильно пострадала сфера туризма. В прошлом году, по данным администрации автономии, в Гонконге побывали 56 миллионов туристов. В марте, после введения ограничений на границе, поток иностранцев и приезжих из материкового Китая сократился почти в сто раз.

Там не ожидают скорого восстановления отрасли, которая в большей степени зависит от развития пандемии и от ограничительных мер в других странах.

print
  • В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы. Видео, фото
  • Двух военнослужащих Нацгвардии Узбекистана унесло водой при наводнении в Сырдарье
  • В России снова зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com