Экономика Гонконга переживает рекордное падение из-за коронавируса

Гонконг

CentralAsia (CA) - На фоне коронавирусной пандемии экономика Гонконга переживает рекордное падение. Об этом сообщает euronews.

По итогам первого квартала ВВП сократился на 8,9% в годовом исчислении. Это худший показатель с 1974 года. Предыдущий квартал завершился трёхпроцентным снижением гонконгской экономики, говорится в сообщении.

В департаменте статистики объясняют происходящее сокращением внутреннего и внешнего спроса из-за COVID-19. В Торговой ассоциации Гонконга говорят, что с января закрылись 5 тыс. магазинов, ещё 20 тыс. могут не пережить этот год.

Особенно сильно пострадала сфера туризма. В прошлом году, по данным администрации автономии, в Гонконге побывали 56 миллионов туристов. В марте, после введения ограничений на границе, поток иностранцев и приезжих из материкового Китая сократился почти в сто раз.

Там не ожидают скорого восстановления отрасли, которая в большей степени зависит от развития пандемии и от ограничительных мер в других странах.