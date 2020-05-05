Выход на российский рынок UzAuto Motors с бюджетными моделями Chevrolet временно заморожен - СМИ

CentralAsia (UZ) - Компания UzAuto Motors не смогла начать продажи автомобилей Chevrolet в России из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.

О возвращении «бюджетных» моделей из Узбекистана марки Chevrolet на российский рынок объявили в феврале этого года. Речь шла об автомобилях, выпускающихся в Узбекистане и ранее известных в России под маркой Ravon.

Компания UzAuto Motors и российское представительство концерна General Motors планировали начать продажи машин ещё в марте. Первопроходцами должны были стать три модели: Chevrolet Spark (бывший Ravon R2), Chevrolet Nexia (бывший Ravon Nexia R3) и Chevrolet Cobalt, ранее известный как Ravon R4.

Однако вовремя организовать поставки автомобилей из Узбекистана в Россию так и не удалось, а ограничительные меры из-за коронавируса затруднили дальнейшую «растаможку» машин, сообщает «Газета.ру». Эту информацию подтвердили в российском представительстве узбекской компании.

Кроме того, компании UzAuto Motors пока не удалось организовать полноценную дилерскую сеть в России. В предыдущие годы неоднократно случались проблемы с поставками автомобилей Ravon на российский рынок.

Теперь продажи «бюджетных» автомобилей Chevrolet в России начнутся, в лучшем случае, в середине лета. Цены и комплектации этих машин до сих пор не объявлены, - отмечает издание.