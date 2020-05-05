На утро 5 мая в Казахстане выявлено сразу 72 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Из 72 случаев в городе Алматы зарегистрировано 17, городе Нур-Султан — 17, Туркестанской области - 11, Мангистауской области - 10, Атырауской области - 9, Западно-Казахстанская области – 4, Кызылординской области - 2, городе Шымкент - 2.
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На 5 мая в Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 4121, из них:
- в городе Алматы – 1335;
- Нур-Султане – 723;
- Кызылординской области – 216;
- Шымкенте – 215;
- Атырауской области – 202;
- Западно-Казахстанской области – 198;
- Актюбинской области – 160;
- Карагандинской области – 159;
- Жамбылской области – 158;
- Алматинской области – 156;
- Туркестанской области – 154;
- Павлодарской области – 150;
- Акмолинской области – 101;
- Мангистауской области – 84;
- Костанайской области – 50;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Восточно-Казахстанской области – 30.