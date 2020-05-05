На утро 5 мая в Казахстане выявлено сразу 72 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Из 72 случаев в городе Алматы зарегистрировано 17, городе Нур-Султан — 17, Туркестанской области - 11, Мангистауской области - 10, Атырауской области - 9, Западно-Казахстанская области – 4, Кызылординской области - 2, городе Шымкент - 2.

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На 5 мая в Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 4121, из них:

- в городе Алматы – 1335;

- Нур-Султане – 723;

- Кызылординской области – 216;

- Шымкенте – 215;

- Атырауской области – 202;

- Западно-Казахстанской области – 198;

- Актюбинской области – 160;

- Карагандинской области – 159;

- Жамбылской области – 158;

- Алматинской области – 156;

- Туркестанской области – 154;

- Павлодарской области – 150;

- Акмолинской области – 101;

- Мангистауской области – 84;

- Костанайской области – 50;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 30.

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