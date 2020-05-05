В Сомали разбился самолет с гуманитарной помощью, есть погибшие

CentralAsia (CA) - В результате крушения самолета авиакомпании African Airways на юге Сомали по меньшей мере погибли шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Somali Guardian.

Сообщается, что крушение произошло в понедельник в районе аэропорта в регионе Бай. Власти расследуют инцидент.



По данным неназванного чиновника в сфере безопасности, при крушении погибли семь человек. По его словам, самолет перевозил гуманитарную помощь.