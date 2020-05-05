В Сомали разбился самолет с гуманитарной помощью, есть погибшие
- Азия и мир, происшествия
- 10:20, 05 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В результате крушения самолета авиакомпании African Airways на юге Сомали по меньшей мере погибли шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Somali Guardian.
Сообщается, что крушение произошло в понедельник в районе аэропорта в регионе Бай. Власти расследуют инцидент.
По данным неназванного чиновника в сфере безопасности, при крушении погибли семь человек. По его словам, самолет перевозил гуманитарную помощь.