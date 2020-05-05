Издан второй том Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии «Тюркологи Казахстана и Кыргызстана»

CentralAsia (KZ) - Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Турецкое историческое общество выпустили второй том Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии «Тюркологи Казахстана и Кыргызстана».



В данном издании, подготовленном профессором, доктором Александром Колесниковым и доктором Ильясом Камаловым, размещена информация о 340 известных исследователях в области истории, языковедения, литературы, археологии и социологии, - сообщили в пресс-службе ТЮРКСОЙ.

В состав авторского коллектива второго тома «Тюркологи Казахстана и Кыргызстана», изданного под общей редакцией генерального секретаря ТЮРКСОЙ, профессора Дюсена Касеинова, вошли такие известные специалисты как доктор исторических наук, профессор А. А. Колесников (Россия), доктор исторических наук, профессор И. Х. Кемалоглу (Турция), доктор исторических наук, профессор Д. А. Махат (Казахстан), доктор исторических наук, профессор А. С. Мусагалиев (Казахстан) и кандидат исторических наук, доцент Пылев А.И. (Россия).

На внешней стороне книги расположены портреты казахского тюрколога Чокана Валиханова (1835-1865), который первым осуществил перевод кыргызского эпоса Манас на русский язык, и кыргызского тюрколога Болата Юнусалиева (1913-1970), являющегося автором более 110 опубликованных научных трудов.

На 463 страницах второго тома, представляющего собой третье издание из серии, которая будет состоять из 5 томов, читатели имеют возможность прочитать сведения о тюркологах XX и XXI вв. на турецком и русском языках. Вместе с биографической информацией об ученых также прилагается библиография их основных научных работ.

Как и предыдущие издания данное издание знакомит читателей с молодыми тюркологами и станет продолжением повествования о тюркологическом наследии, созданном тюркологами Европы, Азии и Турции.

Особенностью настоящего издания стало представление новых имен, появившихся на горизонте тюркологической науки в Казахстане и Кыргызстане в новейшее время. Составители выражают надежду, что появление очередного тома Биобиблиографического словаря тюркологов Евразии станет не столько необходимым справочным изданием, сколько стимулом для дальнейшего развития тюркологических исследований как в Казахстане и Кыргызстане, так и на евразийском пространстве в целом.

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