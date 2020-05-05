В Туркменистан представители ВОЗ не приехали «из-за отсутствия приглашения»

CentralAsia (TM) - На прошедшей неделе Туркменистан и Таджикистан, в которых согласно официальным данным не было обнаружено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, должна была посетить миссия независимых экспертов ВОЗ.

В Таджикистан эксперты ВОЗ прибыли 1 мая на самолете «Сомон Эйр» из Германии. Лайнер доставил застрявших граждан РТ в Европе, а также гуманитарный груз – 3,6 тонны средств гигиены и индивидуальной защиты, а также лекарств для ВИЧ-положительных людей, сообщило Радио «Озоди». За день до прибытия власти Таджикистана признали наличие зараженных коронавирусом.

В Туркменистан представители ВОЗ не приехали.

22 апреля в МИД Туркменистана прошел брифинг с участием международных организаций. На нем Рашид Мередов отверг подозрения в сокрытии информации о наличии в стране зараженных COVID-19 и предложил представителям международных организаций посетить карантинный центр, сообщили "Хронии Туркменистана".

29 апреля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову оказать помощь миссии в Таджикистане и Туркменистане, которые «прислушиваются» к России.

3 мая сайт «Гундогар» со ссылкой на сотрудника одного из агентств ООН в Ашхабаде, сообщил, что миссия ВОЗ не получила от Туркменистана приглашение.

"Необходимым условием для работы миссии является приглашение от местного правительства, заинтересованного в помощи со стороны ВОЗ. Из Таджикистана ВОЗ такое приглашение получил, а с Туркменистаном, как обычно, договориться невозможно", – рассказал источник издания.

3 мая глава странового офиса ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска рассказала РИА Новости, что посетила две карантинные зоны в Туркменабате и Туркменбаши.

На вопрос о том, как представительство ВОЗ в Ашхабаде оценивает ситуацию в стране с COVID-19, Карвовска сказала, что в этом вопросе полагается на органы здравоохранения Туркменистана.

«Мы полагаемся на органы здравоохранения Туркменистана, чтобы сообщить нам о подтвержденных случаях, и до этого момента мы не были уведомлены о таких случаях», – сказала она.