За 11 часов в Узбекистане не зарегистрировано новых случаев коронавируса - Минздрав

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CentralAsia (UZ) - С 23:00 часов 4 мая по состоянию на 10:00 часов 5 мая, за последние 11 часов в Узбекистане не было зарегистрировано ни одного случая выявления коронавирусной инфекции.

Как сообщает Минздрав, в настоящее время в Узбекистане число случаев подтверждения коронавируса составляет 2189, а количество выздоровевших – 1405 человек.

В настоящее время проходит лечение 774 пациента. Скончались в общей сложности 10 человек.

В Минздраве отметили, что за последние 14 дней число людей, выздоравливающих от COVID-19 в стране, превысило количество заражения инфекцией.