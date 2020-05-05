Казахстан направит ноту Узбекистану из-за подтоплений в Туркестанской области

CentralAsia (KZ) - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов в интервью телеканалу Atameken Business сообщил, что Казахстан готовит в Узбекистан ноту в связи с ситуацией в Туркестанской области. Он уточнил, что в официальном письме казахстанская сторона, возможно, потребует возмещения ущерба, сообщает zakon.kz.

В письме будут изложены требования о предоставлении полной информации о наводнении и возможном возмещении ущерба. Также казахстанская сторона выступит против восстановления дамбы Сардобинского водохранилища, поскольку объект был построен без согласования с Нур-Султаном. Следовательно, это нарушает международную конвенцию ООН по охране трансграничных водотоков, пишет портал.

«Сегодня мы, МИД готовим ноту для МИДа узбекской стороны. Мы имеем право сегодня требовать, мы пострадавшая сторона. По возмещению, возможно. Вообще, наше пожелание такое, чтобы это водохранилище не восстанавливали. А если восстановили – то в совсем малом объеме. Потому что оно было построено, еще раз повторяю, без согласования с нами. Мы от МИДа, вот сейчас МИД уже готовит и сегодня оно будет отправлено: требования с тем, чтобы открыта была полная картина, во-первых, по самому происшествию, по последствиям этого происшествия и предполагаемым мерам по этому и по другим водохранилищам», - сказал Громов.

После того, как прорвало дамбу в Сырдарьинской области, узбекская сторона, по словам Громова уверяла, что ни капли воды в Казахстан не поступит. «Первого мая у меня состоялся разговор с замминистра водного хозяйства В.Ахмаджоном, он сказал, что прорвало дамбу, но вы не беспокойтесь, казахстанской стороне ни капли воды не поступит. Мы, несмотря на то, что нас успокаивала узбекская сторона, предприняли меры с нашим ЧС, МВД и отселили жителей. Местные исполнительные органы активно участвовали. Поначалу, узбекская сторона объявила, что 300 млн кубометров воды было оттуда сброшено аварийно. Но само МЧС узбекской стороны вчера сами, ну, видно, несанкционированно проговорились о том, что сброшено было порядка 500 миллионов кубов. Практически, сейчас, поступление из этого водохранилища прекратилось. Но волна добегания у нас пока идет», - добавил он.



1 мая в Узбекистане произошел прорыв дамбы, построенной в 2017 году в Сырдарьинской области. Предварительной причиной назвали сильный дождь и штормовой ветер. В результате затоплено 276 квадратных километров, 76 из которых приходятся на территорию Казахстана. Под водой оказались 10 населенных пунктов Мактааральского района. Были эвакуированы почти 32 тыс. человек. По данным акимата Туркестанской области, подтоплен 631 дом. Затопленными также оказались почти 4 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур

Помощь в пострадавший район прибывает из других регионов, подключились и волонтеры. Люди, оставшиеся без крова, хозяйства и земель, в отчаянии. При этом в школах, мечетях и детских садах села Атакент, где размещают пострадавших, мест не хватает. Аким области Умирзак Шукеев заверил, что поддержка будет оказана всем.

В стране создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Романом Скляром. Предстоит подсчитать сумму ущерба. В полиции Туркестанской области сообщили, что факты мародерства не зарегистрированы. Между тем, в Узбекистане в связи со случившимся возбудили уголовное дело. Речь идет о должностной халатности и нарушении правил безопасности при горных, строительных и взрывоопасных работах.

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