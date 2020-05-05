Руководство парламента Таджикистана перечислило свою месячную зарплату в фонд борьбы с COVID-19

- Таджикистан, общество
- 11:53, 05 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода и трое его заместителей – Махмадали Ватанзода, Дилрабо Мансури, Кодири Косим приняли решение перечислить свои месячные зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом, сообщает Asia-Plus.
Также все депутаты страны согласились перечислить часть своих зарплат в фонд борьбы с пандемией коронавируса.
Ранее свою зарплату за месяц на этот счет направил президент страны Эмомали Рахмон, а также 50% своей месячной зарплаты - руководящий состав МВД страны.
Главы Хатлонской области Курбон Хакимзода и Согда Раджаббой Ахмадзода также пожертвовали месячную зарплату на борьбу с коронавирусом. Сотрудники администрации Хатлона тоже пожертвовали часть зарплат.
Между тем, во многих министерствах и ведомствах Таджикистана, особенно рядовые чиновники, опасаются, что кампания по перечислению зарплат на спецсчет станет для них «добровольно-принудительной».
На 5 мая в Таджикистане зарегистрировано 230 случаев заражения коронавирусом, скончались — 3.