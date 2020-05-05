В Таджикистане не будет дистанционного обучения, каникулы в школах продлили до 16 августа

Фото: Министерства образования и науки РТ

CentralAsia (TJ) - По решению республиканского штаба по борьбе с коронавирусом в Таджикистане, в школах каникулы продлены до 16 августа, сообщает Asia-Plus со ссылкой на Министерство образования и науки.

Занятия во всех школах республики возобновятся 17 августа. Перевод школьников из одного класса в другой будет осуществлён по итогам их успеваемости с сентября прошлого года по апрель текущего года.

Выпускные экзамены для учеников 9 и 11 классов пройдут с 15 по 24 июня.



С 27 апреля, во всех школах, детских садах, колледжах и училищах Таджикистана были объявлены временные каникулы до 10 мая.



Ранее Министерство образования и науки заявляло, что в случае введения карантина школы Таджикистана перейдут на онлайн или телеуроки. В ведомстве создан дистанционный центр, и все программы готовы к трансляции по телевидению.



«Уроки будут транслироваться по телевидению или онлайн в случае, если в стране будет объявлен всеобщий карантин. Учебный план подготовлен для учебных заведений в соответствии с планом», - сказал источник.



Перехода на дистанционное обучение, по всей видимости, в стране не будет, пишет портал.