[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане не будет дистанционного обучения, каникулы в школах продлили до 16 августа
Фото: Министерства образования и науки РТ
Фото: Министерства образования и науки РТ

CentralAsia (TJ) -  По решению республиканского штаба по борьбе с коронавирусом в Таджикистане, в школах каникулы продлены до 16 августа, сообщает Asia-Plus со ссылкой на Министерство образования и науки.

Занятия во всех школах республики возобновятся 17 августа. Перевод школьников из одного класса в другой будет осуществлён по итогам их успеваемости с сентября прошлого года по апрель текущего года.

Выпускные экзамены для учеников 9 и 11 классов пройдут с 15 по 24 июня.

С 27 апреля, во всех школах, детских садах, колледжах и училищах Таджикистана были объявлены временные каникулы до 10 мая.

Ранее Министерство образования и науки заявляло, что в случае введения карантина школы Таджикистана перейдут на онлайн или телеуроки. В ведомстве создан дистанционный центр, и все программы готовы к трансляции по телевидению.

«Уроки будут транслироваться по телевидению или онлайн в случае, если в стране будет объявлен всеобщий карантин. Учебный план подготовлен для учебных заведений в соответствии с планом», - сказал источник.

Перехода на дистанционное обучение, по всей видимости, в стране не будет, пишет портал.

print
  • Министерство культуры Узбекистана вынесло выговор Юлдуз Усмановой за критику правоохранителей
  • Италия с сегодняшнего снимает некоторые карантинные ограничения
  • В Туркменистан представители ВОЗ не приехали «из-за отсутствия приглашения»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com