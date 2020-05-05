Верховный представитель Еврокимиссии и глава МИД Узбекистана обсудили меры на пандемию коронавируса

CentralAsia (UZ) - Накануне, 4 мая, Верховный представитель, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщили в Делегации ЕС в РУз.

Стороны обсудили глобальные меры в ответ на пандемию коронавируса, поддержку ЕС Узбекистану в решении данной проблемы, двустороннюю повестку ЕС-Узбекистан и другие вопросы регионального характера, связанные с ситуацией в Центральной Азии.

Жозеп Боррель рассказал о мерах, которые ЕС подготовил для Узбекистана и других стран Центральной Азии в целях содействия их усилиям по борьбе с пандемией и ее последствиями. В рамках глобальных ответных мер ЕС на вспышку коронавируса пакет поддержки в размере 36 миллионов евро поможет Узбекистану в удовлетворении срочных потребностей в секторе здравоохранения и в его краткосрочном и долгосрочном социально-экономическом восстановлении. Верховный представитель и министр иностранных дел обсудили важность расширения регионального сотрудничества для борьбы с пандемией и ее последствиями.

Боррель также поблагодарил министра иностранных дел за помощь правительства страны в содействии репатриации граждан ЕС из Узбекистана.

Стороны подтвердили свое стремление как можно скорее завершить переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Боррель заявил, что ЕС поддерживает заявку Узбекистана на членство во Всемирной торговой организации.