Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы. Фото

Фото: Посольство России в КНДР

CentralAsia (CA) - Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне.

«В соответствии с Указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике», - говорится в сообщении посольства.

Медаль передал посол России А.Мацегора министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.