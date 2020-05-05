В Самарканде женщина и 2-летний ребёнок погибли в столкновении «ВАЗ-2106» с грузовиком (фото)

В Самарканде женщина и 2-летний ребёнок погибли в столкновении «ВАЗ-2106» с грузовиком

CentralAsia (UZ) - Накануне, 4 мая, в 19:30 часов водитель автомобиля марки «ВАЗ-2106» 27-летний Ф.Р., управляя автомобилем в нетрезвом состоянии по встречной полосе движения на автодороге в Самаркандской области совершил столкновение с грузовиком.

Как сообщила пресс-служба пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана, в результате ДТП пассажиры грузового автомобиля (супруга и сын водителя) 22-летня Д.С. и несовершеннолетний 2-х летний А.Н. скончались на месте события.

Возбуждено уголовное дело.