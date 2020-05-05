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  5 мая 2020
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В Самарканде женщина и 2-летний ребёнок погибли в столкновении «ВАЗ-2106» с грузовиком (фото)

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 4 мая, в 19:30 часов водитель автомобиля марки «ВАЗ-2106» 27-летний Ф.Р., управляя автомобилем в нетрезвом состоянии по встречной полосе движения на автодороге в Самаркандской области совершил столкновение с грузовиком.

Как сообщила пресс-служба пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана, в результате ДТП пассажиры грузового автомобиля (супруга и сын водителя) 22-летня Д.С. и несовершеннолетний 2-х летний А.Н. скончались на месте события.

Возбуждено уголовное дело.

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