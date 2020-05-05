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  5 мая 2020
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В России растет число зараженных коронавирусом, за сутки — 10 102

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 4961 (49,1%).

На 5 мая в России нарастающим итогом зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции. От коронавируса выздоровели 19 865 человек.

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