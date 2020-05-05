«Иванка Трамп из Северной Кореи». Что известно о сестре Ким Чен Ына. Фото

CentralAsia (CA) - Ким Е Чжон — государственный и партийный деятель, первый заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), кандидат в члены Политбюро ЦК ТПК, младшая сестра высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, дочь бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и внучка основателя и вечного президента КНДР Ким Ир Сена.

фото: Jorge Silva

Ким Е Чжон 32 года, она является главной советчицей Ким Чен Ына. Ее имя было одним из первых упомянуто в качестве возможной преемницы ее брата, когда он исчез из публики.

Как пишет CNN, ее отец Ким Чен Ир рассматривал одну из своих дочерей на высшую политическую должность, он с особенностью относился к самой младшей Ким Е Чжон.

Кэндзи Фуджимото, бывший повар семьи Ким, рассказал The Washington Post, что Ким Чен Ир называл Ким Е Чжон «Принцесса Е Чжон» или «сладкая Е Чжон».

«Она всегда сидела за ужином слева от отца, а жена Ким Чен Ира — справа от него», рассказал Фудзимото.

фото: Lee Jin Man

Она росла вместе с братом в Пхеньяне в резиденции Чангкванг, почти не появляясь на публике. Пока Ким Чен Ир не отправил двух детей в Берн – столицу Швейцарии. Там двое Кимов учились в школе до шестого класса, ведя закрытые и окруженные охраной жизни. Где они учились дальше, информации мало. Упоминается Университет имени Ким Ир Сена, пишет «24 канал».



КНДР – патриархальное государство, где женщины до недавнего времени имели небольшую роль и в основном должны быть женами и матерями. Сексуальное насилие, дискриминация и бесправие женщин тоже довольно распространены. На юге ситуация лучше, но не идеальна: разрыв в зарплате мужчин и женщин все еще очень велик.



В Южной Корее уже была женщина-президент — Пак Кын Хе в 2015 году. В КНДР две женщины сейчас находятся очень близко к центру принятия решений (сестра и жена Кима).



В 2011 году Ким Е Чжон впервые выступила публично на похоронах своего отца Ким Чен Ира. С этого момента, ее карьера шла только вверх. Через некоторое время Ким Ё Чжон возглавила Национальную комиссию обороны – это ее первая официальная должность.



В 2015 году она стала заместителем директора партийного отдела агитации и пропаганды, но фактически управляет им. Именно она отвечает за всю продукцию пропаганды и прославления семьи Кимов дома и в мире. Ким Ё Чжон сопровождает своего брата во всех поездках и помогает ему.

2018 год Зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Фото: Patrick Semansky

Как пишет «24 канал», период улучшения отношений между Южной и Северной Кореей начался именно с визита Ким Ё Чжон на открытие Зимней Олимпиады в 2018 году в Южной Корее. Она стала первой из монархии «Герметического Королевства», кто ступил на южнокорейскую землю. Там ее называли «Иванка Трамп из Северной Кореи» по аналогии с дочерью президента Трампа.

в мире активно обсуждали, что именно она может заменить его как глава КНДР.

https://24tv.ua/ru/kim_in_chzhon_sestra_lidera_kndr_kim_chen_yna_biografija_n1337663