В Андижане начали работу парикмахерские, салоны красоты и гостиницы

CentralAsia (UZ) - С 4 мая в Андижанской области разрешено работать 3700 предприятиям, включая службам такси, парикмахерским и гостиницам. Об этом заявил глава области Шухрат Абдурахманов во время встречи в областной администрации.

С 4 мая более чем 4700 легковых автомобилей, осуществляющих услуги такси, принадлежащих 82 лицензированным транспортным объединениям региона, получили разрешение на работу с соблюдением ежедневных санитарных требований.

Также разрешено работать 3643 парикмахерским салонам с соблюдением санитарно-гигиенических требований, социальной дистанции и под надзором сотрудников СЭС и налоговых органов.

Хоким разрешил возобновить работу и 25 гостиниц с обязательной дезинфекцией номеров, привлечением санитарных врачей и проведением ежедневных медицинских осмотров гостей.

Во время видеоселекторного совещания 20 апреля президент Шавкат Мирзияев поручил постепенно ослабить карантинные ограничения в регионах, районах и городах Узбекистана, где коронавирус вообще не был обнаружен или эпидемиологическая ситуация улучшилась.

Исходя из этого, администрация Андижанской области приняла решение постепенно ослабить карантинные меры.

До введения карантинного режима в Андижанской области было 29 811 хозяйствующих субъектов. На карантине 11 184 из них временно приостановили свою деятельность.