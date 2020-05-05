В Узбекистане полностью выздоровели от коронавируса 1440 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане число полностью выздоровевших от коронавируса достигло 1440 человек, - сообщил Минздрав республики.

«На сегодняшний день, из находящихся в клиниках на лечении 774 больных, состояние 10 пациентов оценивается как тяжелое, одного – критическое. К настоящему времени более 52 тысяч граждан находятся на карантине в стационарных и домашних условиях. Только за вчерашний день, проведено более 10 500, а до настоящего времени более 335 000 лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию», – сообщил Нурмат Атабеков, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического благополучия при Кабинете Министров Узбекистана.

Число зарегистрированных случаев коронавируса на настоящее время в стране составляет 2189 человек. Десять пациентов скончались.