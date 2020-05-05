Казахстан не будет направлять ноту Узбекистану в ситуации с прорывом дамбы - МИД

CentralAsia (KZ) - Казахстан не будет направлять Узбекистану ноту, такой вопрос не рассматривается, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает zakon.kz.

В сообщении говорится, что ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Узбекистана и, как следствие подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области, находится на особом контроле правительства.

2 мая состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны предметно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств двух стран. Принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты МИД РК не стоит, - заявил Смадияров.

Ранее сообщалось, что Казахстан готовит в Узбекистан ноту в связи с ситуацией в Туркестанской области. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов уточнил, что в официальном письме казахстанская сторона, возможно, потребует возмещения ущерба и выступит против восстановления дамбы Сардобинского водохранилища, поскольку объект был построен без согласования с Нур-Султаном. Следовательно, это нарушает международную конвенцию ООН по охране трансграничных водотоков.

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