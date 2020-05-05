[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан не будет направлять ноту Узбекистану в ситуации с прорывом дамбы - МИД

CentralAsia (KZ) -  Казахстан не будет направлять Узбекистану ноту, такой вопрос не рассматривается, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает zakon.kz.

В сообщении говорится, что ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Узбекистана и, как следствие подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области, находится на особом контроле правительства.

2 мая состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны предметно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств двух стран. Принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты МИД РК не стоит, - заявил Смадияров.

Ранее сообщалось, что Казахстан готовит в Узбекистан ноту в связи с ситуацией в Туркестанской области. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов уточнил, что в официальном письме казахстанская сторона, возможно, потребует возмещения ущерба и выступит против восстановления дамбы Сардобинского водохранилища, поскольку объект был построен без согласования с Нур-Султаном. Следовательно, это нарушает международную конвенцию ООН по охране трансграничных водотоков.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в США может достичь 100 тысяч
  • В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 11 и составляет 2160
  • На восстановление экономики потребуется от 3 до 12 месяцев - Центробанк Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com