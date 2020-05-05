В Европе коронавирусом заражены 1,5 млн человек

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CentralAsia (CA) - Всего в мире зарегистрированы свыше трех с половиной миллионов зараженных, на Европу приходится более двух третей пациентов с диагнозом COVID-19, и здесь же жертвами инфекции свыше 142 тыс. человек, пишет euronews.

Из-за эпидемии коронавируса общая смертность в Италии выросла в 1-м квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 49,4%.

Первый летальный исход от заражения был зарегистрирован 20 февраля, в общей сложности от коронавируса погибли свыше 29 тыс. итальянцев.

В наиболее затронутом инфекцией Бергамо смертность выросла более, чем в пять с половиной, в Кремоне она увеличилась почти в четыре раза, а в Брешии - почти в три.

Во Франции количество умерших от коронавируса превысило 25 тыс. человек, известные врачи теперь сомневаются в официальной дате начала эпидемии - это середина января, утверждая, что первые зараженные пациенты могли проходить лечение еще в конце декабря.

Верхняя палата парламента тем временем отвергла правительственный план по ослаблению карантина.

Несмотря на доводы Эммануэля Макрона, сенаторы проголосовали против.

За несколько минут до этого президент Франции, обращаясь к законодателям, подчеркнул: «Мы помогаем стране вернуться к нормальной жизни, мы организуем все, что требуется, в сотрудничестве с местными властями, учитывая их советы и пожелания».

В Великобритании, в которой неприкосновенность частной жизни жизни - форма религии, предполагается введение профилактических мер по препятствованию распространению инфекции, включающих и установку приложения, отслеживающего перемещения и контакты пользователя.

Оно предназначено прежде всего для тех, кто находится в группе риска.