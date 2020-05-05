На восстановление экономики потребуется от 3 до 12 месяцев - Центробанк Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане для восстановления экономики, в том числе тех сфер, которые наиболее пострадали от карантинных ограничений, в среднем потребуется от 3 до 12 месяцев, чтобы вернуться к своему допандемическому уровню.

Об этом Центробанк Узбекистана объявил в своем отчете «Обзор денежно-кредитной политики», выполненном на основе результатов международных исследований.

По данным Центрального банка, средний период восстановления экономической активности в области электротехники и легкой промышленности, промышленности строительных материалов, строительных, финансовых и медицинских услуг составляет 2-3 месяца.

Сообщается, что восстановление индустрии туризма займет 5-10 месяцев. Услуги и розничная торговля будут восстановлены через 4 месяца, пассажирские перевозки через 3-7 месяцев, воздушные перевозки через 5 месяцев.

Согласно предварительным оценкам Центрального банка, ожидается замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,5-2,5%. Наиболее значительное замедление роста прогнозируется в отраслях туризма, гостиничного бизнеса, международных перевозок, развлечений, спорта, эксклюзивных услуг и др.

"Текущие расчеты показывают, что в 2020 году расходы на конечное потребление могут снизиться на 1,4%, а темпы роста валового накопления основного капитала замедлятся с 34% в 2019 году до 6,4% в 2020 году. Вместе с тем, рост цен на золото и увеличение объемов экспорта плодоовощной продукции окажут положительное влияние на доходы государственного бюджета и субъектов предпринимательства,и в определённой степени нивелируют эффекты сокращения налоговых поступлений. Создание антикризисного фонда и его пополнение в том числе за счет привлечения средств международных финансовых институтов, а также аккумулирование средств в специальных фондах с их дальнейшим направлением для оказания помощи той части населения, что потеряла доходы в период карантина, будут способствовать сглаживанию отрицательных последствий от пандемии", - отмечается в отчете ЦБ.

Согласно расчетам финансового регулятора Узбекистана, понижение экономической активности в странах –основных торговых партнерах негативно скажется на объёмах валютных потоков в Узбекистан. По расчетам Центрального банка, негативное влияние внешних экономических условий на сокращение денежных переводов в Узбекистан в полной мере начнет проявляться со II квартала 2020 года, и их объемы будут ниже прошлогодних показателей до конца текущего года.

"По предварительным оценкам, объем трансграничных денежных переводов сократится на 30-35% по сравнению с прошлым годом.При этом падение денежных переводов в апреле-июле (месяц к месяцу аналогичного периода прошлого года) может составить до 50%, с последующим постепенным восстановлением", - отмечается в отчёте.