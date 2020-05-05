В Туркменистане во время урагана погибли не менее 30 человек - СМИ

CentralAsia (TM) - Жители нескольких городов и районов в восточных регионах Туркменистана, в Лебапе и Мары говорят, что правительство оставило их без необходимой помощи после того, как на прошлой неделе они пострадали от нескольких смертоносных штормов.

Корреспонденты Радио Азатлык на месте происшествия сообщили, что, по их словам, по меньшей мере 30 человек, включая детей, погибли в Лебапском регионе в результате штормов и проливных дождей, которые разрушили дома и повредили автомобили 27 апреля.

4 мая возобновились проливные дожди, многие из тех, чьи дома для были разрушены во время первой волны штормов, столкнулись с «острой нехваткой продовольствия», поскольку цены на продовольствие взлетели на фоне «хаоса».

Некоторые жители обвинили местные власти в том, что они заставили их подписать документы, в которых говорилось, что у них «нет никаких жалоб» относительно реакции местного правительства на штормы.

В столице Лебапской области, Туркменабате, власти предлагают владельцам поврежденных домов некоторые строительные материалы по сниженным ценам, но люди говорят, что у них нет денег, чтобы оплачивать даже эти расходы.

Электричество, вода и газ не были полностью восстановлены после штормов.

Между тем, средства массовой информации не сообщают о штормах и их последствиях.

Власти также пока никак не прокомментировали ситуацию с последствиями стихийного бедствия.