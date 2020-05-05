В правительстве России рассказали о состоянии премьера Мишустина, который заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) - Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого на прошлой неделе диагностировали COVID-19, в целом чувствует себя нормально, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков, передает РИА Новости.

«Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей», - сказал он.

По словам Белякова, лечение председателя правительства проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания. Кроме того, Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону.

Коронавирус у Мишустина был обнаружен 30 апреля. Он предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.