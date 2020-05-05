Первый случай коронавируса во Франции был обнаружен еще 27 декабря, - ВВС

CentralAsia (CA) - Во Франции первый случай заражения коронавирусом был обнаружен еще 27 декабря 2019 года, сообщает ВВС.



Это означает, что вирус, возможно, добрался до Европы почти на месяц раньше, чем считалось ранее.



Доктор Ив Кохэн, глава отделения неотложной медицинской помощи в больницах Авицен и Жан-Вердье в Париже сообщил французским СМИ, что анализ, взятый в то время, был недавно протестирован и дал положительный результат на коронавирус.

По его словам, зараженным оказался 43-летний житель города Бобиньи. Он не знает где он мог заразится коронавирусом.



Больной был помещен в больницу 27 декабря, за четыре дня до того, как Всемирная организация здравоохранения была проинформирована о случаях пневмонии неизвестного происхождения, обнаруженной в китайском городе Ухань.



Тот пациент сообщил местным СМИ, что он не путешествовал до того, как заболел. Двое его детей тоже заразились вирусом, но у его жены не было никаких симптомов коронавируса. Жена работала в супермаркете недалеко от аэропорта Шарль-де Голль и могла вступать в контакт с людьми, недавно прибывшими из Китая.



Доктор Кохэн предполагает, что она могла быть бессимптомным носителем вируса.



Официально первые три случая заболевания коронавирусом во Франции были подтверждены 24 января. Двое из них побывали в Ухане, а третий был членом семьи зараженного. А самым первым зараженным в Европе считается гражданин Германии, который заразился от своего коллеги из Китая, прибывшего в Германии с 19 по 22 января.



Доктор Кохэн рассказал, что он недавно просмотрел данные пациентов, поступивших с симптомами, похожими на грипп в декабре и январе.



Всего он проверил анализы 14 пациентов.



«Мы повторно проверили анализы, которые были проведены в то время, чтобы попытаться найти следы коронавируса. Из 14 пациентов один дал положительный результат. Мы проверили его еще два раза, чтобы убедиться в точности результата. И дважды результат оказался положительным», - сказал он.