Первые партии узбекской черешни уже продаются в Сибири по $13 за килограмм

CentralAsia (UZ) - Первая фура с узбекской черешней прибыла в Новосибирск на прошлой неделе, сообщает портал EastFruit.

По данным издания, узбекские оптовики продавали черешню по 550 рублей за кг (эквивалент $7,3 за кг) и спрос на ягоду по такой цене явно превышал предложение. Вероятнее всего, в розницу этот продукт поступит приблизительно по 1 тыс. руб/кг (более $13 за кг), что позволит неплохо заработать розничной торговле.

В настоящее время в Ферганской долине Узбекистана ранние сорта черешни можно купить у садоводов в среднем по 15000 узбекских сумов за кг (около $1,5 за кг). Соответственно, заработок оптовиков при экспорте первых партий черешни из Узбекистана в Россию, несмотря на увеличение затрат на логистику, остаётся достаточно хорошим, - отмечает издание.

По оценкам аналитиков EastFruit, Узбекистан ежегодно экспортирует от 35 до 50 тыс. тонн черешни. Россия же является крупнейшим импортёром черешни в регионе, импортируя, по официальным данным, около 75 тыс. тонн продукции в год, а по оценкам EastFruit – более 100 тыс. тонн.