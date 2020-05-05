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  5 мая 2020
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В Туркменабате выпала треть годовой нормы осадков за сутки

CentralAsia (TM) -  4 мая на востоке Туркменистана прошли грозовые ливни с порывистым ветром, достигавшим скорости 20 м/с (во время урагана 27 апреля скорость превышала 40 м/с). За сутки в Туркменабате выпало 48 мм осадков, что составляет 35,6% от годовой нормы, сообщает издание «Метеожурнал».

В то же время, в течение нескольких следующих дней по всему Туркменистану ожидается ветреная погода. По прогнозу синоптиков, штормовые ветры скоростью до 24 м/с ожидаются в Балканском велаяте.

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