В Казахстане от коронавируса вылечились 1264 пациента

CentralAsia (KZ) - Сегодня из больниц Казахстана были выписаны 57 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
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На 5 мая в Казахстане всего от коронавируса вылечились 1264 человека.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Нур-Султан – 320;
- Алматы – 210;
- Кызылординская область – 140;
- Акмолинская область – 89;
- Карагандинская область – 79;
- Атырауская область – 78;
- Шымкент – 61;
- Туркестанская область – 52;
- Жамбылская область – 51;
- Западно-Казахстанская область – 41;
- Алматинская область – 39;
- Актюбинская область – 33;
- Северо-Казахстанская область – 27;
- Костанайская область – 15;
- Павлодарская область – 12;
- Мангистауская область – 9;
- Восточно-Казахстанская область – 8.
Коронавирус в Казахстане
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