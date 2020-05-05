В Казахстане от коронавируса вылечились 1264 пациента

CentralAsia (KZ) - Сегодня из больниц Казахстана были выписаны 57 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

⠀

На 5 мая в Казахстане всего от коронавируса вылечились 1264 человека.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Нур-Султан – 320;

- Алматы – 210;

- Кызылординская область – 140;

- Акмолинская область – 89;

- Карагандинская область – 79;

- Атырауская область – 78;

- Шымкент – 61;

- Туркестанская область – 52;

- Жамбылская область – 51;

- Западно-Казахстанская область – 41;

- Алматинская область – 39;

- Актюбинская область – 33;

- Северо-Казахстанская область – 27;

- Костанайская область – 15;

- Павлодарская область – 12;

- Мангистауская область – 9;

- Восточно-Казахстанская область – 8.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения