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  5 мая 2020
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В соцсетях опубликованы кадры с вертолёта в момент прорыва дамбы в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Уникальные кадры с вертолёта в момент прорыва дамбы "Сардобинского" водохранилища опубликовали в соцсетях.

Как сообщалось ранее, прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища произошел рано утром 1 мая.

По официальным данным авария произошла "в результате сильного дождя и штормового ветра".

МЧС сообщало, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями в результате происшествия. Кроме того, были эвакуированы около 70 тысяч человек. Их разместили в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов.

Двух сотрудников Национальной гвардии унесло потоком воды при эвакуации людей. Тело одного из них нашли. Поиски второго продолжаются. Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.

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