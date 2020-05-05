В соцсетях опубликованы кадры с вертолёта в момент прорыва дамбы в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Уникальные кадры с вертолёта в момент прорыва дамбы "Сардобинского" водохранилища опубликовали в соцсетях.

Как сообщалось ранее, прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища произошел рано утром 1 мая.

По официальным данным авария произошла "в результате сильного дождя и штормового ветра".

МЧС сообщало, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями в результате происшествия. Кроме того, были эвакуированы около 70 тысяч человек. Их разместили в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов.

Двух сотрудников Национальной гвардии унесло потоком воды при эвакуации людей. Тело одного из них нашли. Поиски второго продолжаются. Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.