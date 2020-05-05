Видео — В Казахстане прошелся смерч, разрушивший дома

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CentralAsia (KZ) - В Туркестанской области в Казахстане прошелся смерч, разрушивший несколько домов села Аккойлы, передает Tengrinews.kz.

Как прокомментировали в КЧС МВД, на кадрах запечатлены события, произошедшие в селе Аккойлы Ордабасинского района Туркестанской области.

Из-за порывистого ветра до 20 метров в секунду сорвало кровлю с 17 частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Казгидромете предупредили, что 5 мая в Туркестанской области в южных районах утром и днем ожидается сильный дождь. Местами - гроза, шквал, град, ветер восточный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Туркестане 5 мая - ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

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