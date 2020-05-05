К вечеру число случаев коронавируса в Казахстане достигло 4179

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:30 в Казахстане зарегистрированы 19 новых случаев коронавируса, из них в Карагандинской области - 6, городе Нур-Султан - 6, городе Алматы - 3, Алматинской области - 3, Туркестанской области - 1, городе Шымкент - 1, Жамбылской области - 1.

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Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее число зараженных в стране достигло 4179.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1356;

- Нур-Султан – 734;

- Кызылординская область – 216;

- Шымкент – 216;

- Атырауская область – 206;

- Западно-Казахстанская область – 198;

- Карагандинская область – 167;

- Актюбинская область – 163;

- Алматинская область – 160;

- Жамбылская область – 159;

- Туркестанская область – 155;

- Павлодарская область – 152;

- Акмолинская область – 101;

- Мангистауская область – 85;

- Костанайская область – 53;

- Северо-Казахстанская область – 30;

- Восточно-Казахстанская область – 30.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения