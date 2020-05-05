К вечеру число случаев коронавируса в Казахстане достигло 4179

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:30 в Казахстане зарегистрированы 19 новых случаев коронавируса, из них в Карагандинской области - 6, городе Нур-Султан - 6, городе Алматы - 3, Алматинской области - 3, Туркестанской области - 1, городе Шымкент - 1, Жамбылской области - 1.
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Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее число зараженных в стране достигло 4179.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1356;
- Нур-Султан – 734;
- Кызылординская область – 216;
- Шымкент – 216;
- Атырауская область – 206;
- Западно-Казахстанская область – 198;
- Карагандинская область – 167;
- Актюбинская область – 163;
- Алматинская область – 160;
- Жамбылская область – 159;
- Туркестанская область – 155;
- Павлодарская область – 152;
- Акмолинская область – 101;
- Мангистауская область – 85;
- Костанайская область – 53;
- Северо-Казахстанская область – 30;
- Восточно-Казахстанская область – 30.