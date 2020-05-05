С чем связан резкий рост числа зараженных коронавирусом в Алматы?

CentralAsia (KZ) - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил резкий рост числа заболевших коронавирусом в городе, сообщает Tengrinews.kz.

В Алматы на текущий момент зарегистрировано 1356 подтвержденных случаев коронавируса.

«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе стабильная. За последние семь дней динамика заражения находится на уровне шести процентов. Рост статистики не должен пугать, он является результатом интенсивной работы по увеличению охвата населения тестированием», - сказал Жандарбек Бекшин.

Главный санврач Алматы отметил, что массовое тестирование проводится для безопасного выхода из карантина. Всего в городе провели 77 тыс. тестов, из них 55 тысяч - методом ПЦР-диагностики и 22 тыс. экспресс-тестов.

«Широкий охват населения в первую очередь позволяет выявлять случаи бессимптомного заражения населения и устанавливать очаги заражения», - отметил Жандарбек Бекшин.

Также он добавил, что количество заболевших составляет 0,06% от общего числа населения мегаполиса.

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