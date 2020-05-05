Министр здравоохранения Таджикистана снят с должности
- Таджикистан, общество
- 19:32, 05 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона от 5 мая министр здравоохранения и социальной защиты страны Насим Олимзода снят с должности. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, решение принято в связи с его переходом на другую должность.
На его место министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан назначен Абдуллозода Джамолиддина Абдулло.