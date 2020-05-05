[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр здравоохранения Таджикистана снят с должности

CentralAsia (TJ) -  Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона от 5 мая министр здравоохранения и социальной защиты страны Насим Олимзода снят с должности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, решение принято в связи с его переходом на другую должность.

На его место министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан назначен Абдуллозода Джамолиддина Абдулло.

print
  • Недостроенные здания в Душанбе будут перепрофилировать под госпитали для пациентов с Covid-19. Фото
  • В правительстве России рассказали о состоянии премьера Мишустина, который заразился коронавирусом
  • «Иванка Трамп из Северной Кореи». Что известно о сестре Ким Чен Ына. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com