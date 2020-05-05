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  5 мая 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом выросло на 63 человека. Всего 293
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает радио Озоди со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

На 5 мая общее количество зараженных в Таджикистане достигло 293 человек, скончались — 5 пациентов.

Первые 15 случаев коронавируса в Таджикистане были подтверждены 30 апреля.

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