В Таджикистане число зараженных коронавирусом выросло на 63 человека. Всего 293

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает радио Озоди со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

На 5 мая общее количество зараженных в Таджикистане достигло 293 человек, скончались — 5 пациентов.

Первые 15 случаев коронавируса в Таджикистане были подтверждены 30 апреля.