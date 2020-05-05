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  5 мая 2020
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Число заражённых коронавирусом в Казахстане превысило 4,2 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:50 в Казахстане зарегистрированы 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Из 26 новых случаев в городе Алматы зарегистрированы 16 случаев, Алматинской области - 3, Атырауской области - 3, Кызылординской области - 1, Жамбылской области - 1, Карагандинской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 4205 человек.

Коронавирус в Казахстане
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