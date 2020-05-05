[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В результате прорыва дамбы в Сырдарье повреждены 7 кладбищ - МЧС Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Ликвидация последствий наводнения от прорыва Сардобинского водохранилища продолжается. По первичным оценкам комиссии повреждены: 8 детских садов, 16 школ, 7 медучреждений, 1 колледж, 7 кладбищ, 3 мечети, 13 мостов республиканского значения, 52 км дорог, 1 дехканский рынок, - сообщила пресс-служба МЧС.

На месте ЧС работает около 2 тыс. единиц спецтехники МЧС, Минобороны, МВД, Национальной гвардии и других служб ГСЧС.

При помощи пожарных машин, мотопомп выкачивается вода из домохозяйств, объектов инфраструктуры, осуществляется очистка и восстановление ирригационно – дренажных систем. Параллельно проводится захоронение туш домашних животных и санитарная обработка освобождённых от воды площадей.

Ведутся и работы по восстановлению электросетей, газопроводов, водоводов и других видов инженерных коммуникаций. К этому моменту 48 из 58 повреждённых базовых мобильных станций уже восстановлены. Вместе с тем, ведётся и оценка ущерба, нанесённого объектам инфраструктуры, пострадавшим в результате наводнения. По первичным оценкам комиссии повреждены: 8 детских садов, 16 школ, 7 медучреждений, 1 колледж, 7 кладбищ, 3 мечети, 13 мостов республиканского значения, 52 км дорог, 1 дехканский рынок. Частичные повреждения природная стихия нанесла 99 многоэтажным жилым домам.

Тем временем, в пострадавшие от наводнения районы Сырдарьи продолжают поступать партии гуманитарного груза. Только за последние дни было доставлено: 180 тонн муки, 48 тонн макарон, 63 тонны растительного масла, 47 тонн риса, 37 тонн мяса, 58 тонн сахара, 228 тонн картофеля, 176 тонн лука и других видов продуктов питания и вещей первой необходимости.

Новости по теме:

print
  • Недостроенные здания в Душанбе будут перепрофилировать под госпитали для пациентов с Covid-19. Фото
  • Билл Гейтс: Через три года посмотрим назад и скажем: было ужасно, но мы выучили урок
  • Коронавирус: Почему небогатые страны пострадают больше других?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com