В результате прорыва дамбы в Сырдарье повреждены 7 кладбищ - МЧС Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Ликвидация последствий наводнения от прорыва Сардобинского водохранилища продолжается. По первичным оценкам комиссии повреждены: 8 детских садов, 16 школ, 7 медучреждений, 1 колледж, 7 кладбищ, 3 мечети, 13 мостов республиканского значения, 52 км дорог, 1 дехканский рынок, - сообщила пресс-служба МЧС.

На месте ЧС работает около 2 тыс. единиц спецтехники МЧС, Минобороны, МВД, Национальной гвардии и других служб ГСЧС.

При помощи пожарных машин, мотопомп выкачивается вода из домохозяйств, объектов инфраструктуры, осуществляется очистка и восстановление ирригационно – дренажных систем. Параллельно проводится захоронение туш домашних животных и санитарная обработка освобождённых от воды площадей.

Ведутся и работы по восстановлению электросетей, газопроводов, водоводов и других видов инженерных коммуникаций. К этому моменту 48 из 58 повреждённых базовых мобильных станций уже восстановлены. Вместе с тем, ведётся и оценка ущерба, нанесённого объектам инфраструктуры, пострадавшим в результате наводнения. По первичным оценкам комиссии повреждены: 8 детских садов, 16 школ, 7 медучреждений, 1 колледж, 7 кладбищ, 3 мечети, 13 мостов республиканского значения, 52 км дорог, 1 дехканский рынок. Частичные повреждения природная стихия нанесла 99 многоэтажным жилым домам.

Тем временем, в пострадавшие от наводнения районы Сырдарьи продолжают поступать партии гуманитарного груза. Только за последние дни было доставлено: 180 тонн муки, 48 тонн макарон, 63 тонны растительного масла, 47 тонн риса, 37 тонн мяса, 58 тонн сахара, 228 тонн картофеля, 176 тонн лука и других видов продуктов питания и вещей первой необходимости.