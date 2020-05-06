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  6 мая 2020
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Монгольский отель загорается красным сердечком против пандемии Covid-19

CentralAsia (MNG) -  Отель Best Western Premier Tuushin в столице Монголии Улан-Баторе нес в себе надежду в виде красного сердца за поддержку и признательность всем работникам здравоохранения, работникам общественного питания, службам скорой помощи и бесчисленному числу других важных работников по всему миру на линии фронта против пандемии Covid-19.

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В отеле отметили, что красное сердце должно было показать нашу признательность и благодарность за все жертвы, которые вы приносите, каждый день и особенно во время этой пандемии. Ваша самоотверженность, целеустремленность и смелость заслуживают нашей глубочайшей признательности и восхищения.

В Монголии зафиксировали 41-й завозной случай заболевания коронавирусом. На сегодняшний день общее число выздоровевших пациентов достигло 13 человек и 28 человек проходят лечение. Гражданин Турции, который 33 дня проходил лечение в НИЦИЗ, был выписан из больницы и переведен на следующий этап изоляции. Таким образом, в Монголии были вылечены 4 гражданина иностранных государств.

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