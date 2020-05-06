Победа над Covid-19: компания Оюу-Толгой пожертвовала более $163 000

CentralAsia (MNG) - Монгольский горнодобывающий гигант Оюу-Толгой выпустил последнюю версию своей системы показателей, в которой освещены ключевые показатели эффективности за первый квартал 2020 года, а также представил обновленную информацию о подземных разработках и мерах профилактики для Covid-19.

Компания и ее сотрудники пожертвовали 455 миллионов тугриков ($163 046) в поддержку профилактических мероприятий по борьбе с вирусом, в том числе 100 миллионов тугриков ($35 834) - правительству Монголии через Монгольскую национальную горнодобывающую ассоциацию, 200 миллионов тугриков ($71 668) - Чрезвычайному комитету аймака Өмнөговь и 10 миллионов тугриков ($3 583) - Чрезвычайному комитету сомона Ханбогда через Фонд поддержки развития Гоби Оюу. Шахтеры Оюу-Толгой также начали кампанию по пожертвованиям шахтеров в борьбе против Covid-19, собрали более 145 миллионов тугриков ($52 000) и пожертвовали их Министерству здравоохранения.

Тридцать восемь сотрудников подрядных компаний присоединились к кампании под названием #WeAreAllInThisTogether.

Компания Оюу-Толгой заплатила $73 млн налогов, сборов и других платежей Монголии и потратила $105 млн на национальные закупки.