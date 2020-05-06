АБР и Монголия подписали кредитное соглашение по модернизации производства овощей

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) и правительство Монголии во вторник подписали кредитный договор на сумму 40 миллионов долларов США и грант Японского фонда сокращения бедности (JFPR) на сумму 2 миллиона долларов США, чтобы помочь в модернизации государственных ирригационных сетей и овощеводства. производство в монголии.

Глава государства АБР по Монголии Павит Рамачандран и министр финансов Монголии Хурэлбаатар Чимэд подписали соглашение в столице Монголии Улан-Баторе.

«Диверсификация традиционных малоценных зерновых культур в ценные овощи будет способствовать росту доходов и созданию рабочих мест в сельской местности», - сказал Рамачандран.

Сельское хозяйство является основным источником средств к существованию в сельских районах, но недостаточно диверсифицировано. Монголия сильно зависит от импорта овощей и кормов. Между тем, ирригационные системы страны признаны имеющими низкую продуктивность воды и недостаточно устойчивыми к сильным засухам и наводнениям.

Целью проекта является установка эффективной и устойчивой к климату ирригационной инфраструктуры и систем управления, повышение устойчивости систем сельскохозяйственного производства, а также укрепление технического, институционального и управленческого потенциала и координации, согласно АБР.

В частности, в рамках проекта будет обновлена и модернизирована инфраструктура для предоставления ирригационных услуг на более чем 8000 гектаров земли, говорится в сообщении банка. Ожидается, что в общей сложности 3458 семей получат выгоду, включая 1041 домохозяйство с низким доходом.

АБР будет администрировать грант совместного финансирования в размере 2 миллионов долларов США от JFPR, который поддерживал проекты в Монголии по снижению уровня бедности, улучшению средств к существованию и защите окружающей среды в течение последних 20 лет, сообщил банк.