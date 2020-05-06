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  6 мая 2020
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Южная Корея пожертвовала 30 000 наборов для быстрой диагностики Минздраву Монголии

CentralAsia (MNG) -  Правительство Республики Корея пожертвовало экспресс-диагностический тест на COVID-19 в качестве гуманитарной помощи Минздраву Монголии.

Пожертвование было передано Минздраву страны послом Республики Корея в Монголии Ли Ё Хуном.

В ходе мероприятия министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл выразила благодарность за своевременную поставку набора для быстрого тестирования SD Biosensor корейского производителя, который необходим для обнаружения распространения коронавирусной инфекции и его использования в чрезвычайных ситуациях и для целей наблюдения.

Посол Ли Ё Хун сказал: «Правительство Республики Корея предоставит правительству Монголии диагностические комплекты на общую сумму $250 000, причем в первую очередь будут переданы 30 000 комплектов экстренной помощи. Это искренняя поддержка от корейского правительства, чтобы мы работали вместе, чтобы справиться с быстро распространяющимся вирусом COVID-19 по всему миру».

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