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  6 мая 2020
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В Колумбии карантин продлен до 25 мая
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Карантин в связи с коронавирусной инфекцией в Колумбии продлен до 25 мая, однако ряд отраслей экономики получат послабления, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Ивана Дуке.

«Мы продлим обязательную изоляцию с 11 по 25 мая, но дадим пространство бизнесу», - сказал он.
В частности, будет разрешено работать прачечным, книжным магазинам. Между тем образовательный процесс будет приостановлен до конца мая. С 11 мая детям от 6 до 17 лет будет разрешено три раза в неделю гулять на улице в течение получаса.
В Колумбии коронавирусом заразились 8613 человек, умерли 378.

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