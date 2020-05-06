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  6 мая 2020
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Нью-йоркское метро впервые за свою историю прекратит работать ночью
Getty Images
Getty Images

CentralAsia (CA) -  Нью-йоркское метро впервые за свою историю прекратит работать ночью. В ночь на среду в нем проведут работы по дезинфекции, после чего поезда пойдут снова, но с увеличенными интервалами, пишет ВВС.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, нормальная работа метрополитена возобновится лишь после того, когда пандемия перестанет представлять собой проблему.

«Сначала вы скажите мне, когда закончится глобальная пандемия, и тогда я скажу вам, когда возобновится 24-часовая работа метро», - ответил он одному из журналистов на пресс-конференции.

Начиная с часа ночи в среду 472 станции метро будут работать только на выход. На станции будут дополнительно направлены тысячи полицейских, которые будет следить за тем, чтобы в вагонах никто не оставался. Ранее власти города жаловались, что хотя количество пассажиров упало на 90%, поезда метро заполонили бездомные.

«Наши клиенты не должны ездить в вагонах, которые стали чьим-то пристанищем», - заявила на пресс-конференции глава транспортного ведомства Нью-Йорка Сара Файнберг.

За последние сутки в штате Нью-Йорк произошло 230 связанных с Covid-19 смертей.

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