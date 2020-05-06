США готовят договор о добыче ископаемых на Луне

CentralAsia (CA) - Администрация президента Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, сообщает РИА Новости.

Соглашение, которое получит название Artemis Accords, предполагает создание зон безопасности вокруг будущих лунных баз с целью предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости. Кроме того, документ направлен на то, чтобы дать компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, право становиться собственниками этих ресурсов.



Должностные лица США планируют в ближайшие недели официально обсудить соглашение с такими странами, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ, говорится в сообщении.

«Идея заключается в том, что если вы собираетесь приблизиться к месту, где кто-либо ведет работу, и они установили зоны безопасности вокруг него, то вам нужно заранее связаться с ними, проконсультироваться и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех», - пояснил источник.



НАСА в прошлом году объявило о проекте лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Последний этап программы предусматривает высадку астронавтов на Луну.