В Сырдарье 16 тысяч человек вернулись в свои дома

CentralAsia (UZ) - В Сырдарьинской области на осушенные территории, затопленные в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, в свои дома поэтапно возвращаются люди, сообщает МЧС.

В населённые пункты Акалтынского и Мирзаабадского районов вернулись 16 тысяч 200 человек.

По данным МЧС, 4 мая в зону стихийного бедствия были мобилизованы дополнительные силы и средства служб Государственной системы чрезвычайных ситуаций. Из разных регионов страны прибыли 43 пожарно – спасательные машины и свыше 100 мотопомп для выкачивания воды из наводнённых территорий.

В течение дня была откачана вода в объёме 242 тысячи кубических метров на общей площади 3 тысячи 450 кв. метров. Так, от воды были освобождены 340 домохозяйств, 9 объектов инфраструктуры и площади 4 фермерских хозяйств.

Вместе с тем проводятся и санитарно – гигиенические мероприятия. Осуществлена дезинфекция 1300 домов и тех мест, где пока по-прежнему находятся эвакуированные люди.

Прорыв дамбы произошёл рано утром, 1 мая. В результате было эвакуировано около 70 тысяч человек. По официальным данным 56 человек были госпитализированы. Следствие по делу прорыва возложено на Службу государственной безопасности Узбекистана.