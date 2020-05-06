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  6 мая 2020
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На утро 6 мая в Казахстане выявлено 72 новых случая коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 в Казахстане зарегистрировано 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из 72 случаев в городе Нур-Султан выявлено 22 случая, городе Алматы - 20, Атырауской области - 14, Актюбинской области - 5, Западно-Казахстанской области - 4, Мангистауской области - 3, Жамбылской области - 2, Кызылординской области - 1, Карагандинской области - 1.

Общее количество зараженных в Казахстане достигло 4277.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1392;

- Нур-Султан – 754;

- Атырауская область – 223;

- Кызылординская область – 218;

- Шымкент – 216;

- Западно-Казахстанская область – 203;

- Карагандинская область – 169;

- Актюбинская область – 168;

- Алматинская область – 163;

- Жамбылская область – 162;

- Туркестанская область – 155;

- Павлодарская область – 152;

- Акмолинская область – 101;

- Мангистауская область – 88;

- Костанайская область – 53;

- Восточно-Казахстанская область – 30;

- Северо-Казахстанская область – 30.

Коронавирус в Казахстане
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