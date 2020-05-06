На утро 6 мая в Казахстане выявлено 72 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 в Казахстане зарегистрировано 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Из 72 случаев в городе Нур-Султан выявлено 22 случая, городе Алматы - 20, Атырауской области - 14, Актюбинской области - 5, Западно-Казахстанской области - 4, Мангистауской области - 3, Жамбылской области - 2, Кызылординской области - 1, Карагандинской области - 1.
Общее количество зараженных в Казахстане достигло 4277.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1392;
- Нур-Султан – 754;
- Атырауская область – 223;
- Кызылординская область – 218;
- Шымкент – 216;
- Западно-Казахстанская область – 203;
- Карагандинская область – 169;
- Актюбинская область – 168;
- Алматинская область – 163;
- Жамбылская область – 162;
- Туркестанская область – 155;
- Павлодарская область – 152;
- Акмолинская область – 101;
- Мангистауская область – 88;
- Костанайская область – 53;
- Восточно-Казахстанская область – 30;
- Северо-Казахстанская область – 30.