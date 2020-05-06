В Узбекистане в связи с улучшением обстановки отменят спецпропуска для автомобилей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в ближайшее время планируют отменить стикеры, будет разрешено использование личного автотранспорта. Также планируется постепенно возобновить деятельность субъектов сферы услуг. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев 5 мая в ходе видеоселекторного совещания.

В районах с положительной эпидемиологической ситуацией планируется разрешить работу непродовольственных магазинов, частных медицинских центров и служб такси. Также откроются пункты по ремонту бытовой техники и обуви, парикмахерские и швейные мастерские. Все они будут работать с соблюдением необходимых санитарных требований. Планируется отмена спецпропусков-стикеров для автомобилей, автолюбителям разрешат пользоваться личным транспортом. Однако сроки принятия данных решений пока не озвучены.

В республике сохраняются ограничения на организацию театральных представлений и массовых торжеств, концертных и спортивных мероприятий. Работа общественного транспорта также пока находится под запретом.

В каких регионах и на каких условиях будет возобновлена деятельность предприятий сферы услуг решит Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. Минздраву республики совместно с местными властями поручено определить уровень карантина в каждом районе и городе и оперативно менять их в зависимости от изменения ситуации.

«По мере улучшения эпидемиологической ситуации мы будем продолжать снимать ограничения. Наоборот, если ситуация ухудшится, мы возобновим карантинные меры», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Республиканской комиссии поручено решить, в каких регионах и на каких условиях будет возобновлено оказание услуг.

Напомним, 23 апреля в Узбекистане возобновили работу крупные рынки строительных материалов и химчистки. С 30 апреля в Ташкенте разрешено пользоваться личным автомобилем в определенные часы.