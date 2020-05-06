В Монголии не выявлено новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - На сегодняшнем брифинге Оперштаба Минздрава Монголии директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу заявил, что сегодня, 6 мая, новых случаев коронавируса в стране не обнаружено. Всего результаты 57 человек дали отрицательный результат.

5 мая в Монголии зафиксировали 41-й завозной случай заболевания коронавирусом. Заболевшим оказался гражданин Монголии, который прилетел домой спецсамолетом по маршруту Франкфурт-Улан-Батор.