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  6 мая 2020
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В Монголии не выявлено новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  На сегодняшнем брифинге Оперштаба Минздрава Монголии директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу заявил, что сегодня, 6 мая, новых случаев коронавируса в стране не обнаружено. Всего результаты 57 человек дали отрицательный результат.

5 мая в Монголии зафиксировали 41-й завозной случай заболевания коронавирусом. Заболевшим оказался гражданин Монголии, который прилетел домой спецсамолетом по маршруту Франкфурт-Улан-Батор.

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