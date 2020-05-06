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  6 мая 2020
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Тело 10-летней девочки нашли возле реки после наводнения в Джизакской области

CentralAsia (UZ) -  Десятилетняя девочка стала третьей жертвой наводнения в Джизакской области Узбекистана, сообщает 5 мая пресс-служба УВД Джизакской области.

Девочка, жившая в поселке Жийдали Галляаральского района, переправлялась через реку, чтобы отогнать скот домой с поля. В это время ее смыл поток воды.

Ее тело было найдено в 500 метрах от берега. Расследование обстоятельств ее гибели продолжается, говорится в сообщении.

За 4 дня до этого, 1 мая, УВД Джизакской области сообщило о гибели 14-летней девочки и ее девятилетнего брата, живших в поселке Ширин Зааминского района. Дети возвращались домой из продуктового магазина через поселок, который был затоплен селевым потоком.

Тело девочки было найдено возле реки. Мальчик в бессознательном состоянии был доставлен районную больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

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