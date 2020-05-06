Монголия эвакуирует своих граждан из Индии, Турции и России

CentralAsia (MNG) - С начала вспышки коронавируса Монголия эвакуировала 5100 своих граждан с помощью чартерных рейсов из пораженных пандемией стран. На данный момент 10 072 монгольских граждан подали свои просьбы о возвращении на родину.

Монголия рассматривает возможность увеличения количества рейсов в Сеул, поскольку ее международный аэропорт Инчхон превратился в транспортный узел для эвакуационных полетов в регионе Юго-Восточной Азии.

«Монголия эвакуировала более 800 граждан из 28 стран на трех последних чартерных рейсах, совершенных из Сеула в Улан-Батор 30 апреля и 1 мая и из Франкфурта в Улан-Батор 3 мая. Те, у кого были разумные оправдания для возвращения домой, а также студенты, были возвращены домой. Также 132 гражданина 24 иностранных государств в Монголии отправились в свои страны на чартерных рейсах, отправленных из Улан-Батора », - сообщил генеральный директор консульского департамента Министерства иностранных дел Л. Мөнхтушиг.

По словам Л.Мөнхтушига, Монголия эвакуирует своих граждан из Индии, Турции и России. В общей сложности 2000 монголов обратились в посольство в Москве, чтобы вернуться домой.

Чиновник также сообщил, что в ближайшее время планируется организовать чартерные рейсы в Турцию и Индию по поручению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ранее 19 марта был организован один чартерный рейс в Стамбул, Турция, в результате чего 252 человека вернулись в свои дома, и на сегодняшний день в Индию не было совершено ни одного рейса.