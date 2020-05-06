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  6 мая 2020
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В Узбекистане на затопленной территории после прорыва дамбы обнаружены 4 жертвы

CentralAsia (UZ) -  В Сырдарьинской области Узбекистана пятый день подряд в зоне стихийного бедствия продолжаются поисково – спасательные работы. В разных частях затопленной территории были обнаружены четыре жертвы, - сообщило МЧС.

Ранее сообщалось о двух военнослужащих Нацгвардии Узбекистана, которых унесло водой при наводнении в Сырдарье после прорыва дамбы. Тело одного из них было найдено. Поиски второго продолжаются.

Между тем, Правительственная комиссия усиливает работу по ликвидации последствий наводнения от прорыва Сардобинского водохранилища.

На месте ЧС работает около 2 тыс. единиц спецтехники МЧС, Минобороны, МВД, Национальной гвардии и других служб ГСЧС. При помощи пожарных машин, мотопомп выкачивается вода из домохозяйств, объектов инфраструктуры, осуществляется очистка и восстановление ирригационно – дренажных систем.

Параллельно проводится захоронение туш домашнего скота и санитарная обработка освобождённых от воды площадей.

По первичным оценкам повреждены: 8 детских садов, 16 школ, 7 медучреждений, 1 колледж, 7 кладбищ, 3 мечети, 13 мостов республиканского значения, 52 км дорог, 1 дехканский рынок.

1 мая в результате утечки воды прорвало участок дамбы водохранилища "Сардоба". Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории.

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